E quasi a fine giornata (lunghissima, per via dello spoglio) ieri è arrivata la notizia che anche Jacopo Ferri – in quota Forza Italia – ha centrato l'obiettivo di entrare in Consiglio regionale. Sbarca così a Firenze per una manciata di voti un secondo rappresentante per la provincia apuana (l'altro è Gianni Lorenzetti). Il centrodestra ha prevalso in 10 Comuni della Lunigiana (e a Carrara) mentre la bandiera di Giani sventola solo su Fivizzano, Fosdinovo, Podenzana e Zeri. Il candidato di Forza Italia Jacopo Ferri è raggiante forte delle 8.727 preferenze personali in provincia. "Sono estremamente commosso per il consenso di Pontremoli, la mia città che mi ha tributato un affetto storico – dice – Qui Forza Italia infatti è arrivata quasi al 68 per cento e la coalizione supera il 72 per cento, quindi un risultato che mi commuove.

Centrodestra a trazione Ferri. Porta Forza Italia in Consiglio: "Grato delle migliaia di voti"