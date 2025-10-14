Centrodestra a trazione Ferri Porta Forza Italia in Consiglio | Grato delle migliaia di voti
E quasi a fine giornata (lunghissima, per via dello spoglio) ieri è arrivata la notizia che anche Jacopo Ferri – in quota Forza Italia – ha centrato l’obiettivo di entrare in Consiglio regionale. Sbarca così a Firenze per una manciata di voti un secondo rappresentante per la provincia apuana (l’altro è Gianni Lorenzetti). Il centrodestra ha prevalso in 10 Comuni della Lunigiana (e a Carrara) mentre la bandiera di Giani sventola solo su Fivizzano, Fosdinovo, Podenzana e Zeri. Il candidato di Forza Italia Jacopo Ferri è raggiante forte delle 8.727 preferenze personali in provincia. "Sono estremamente commosso per il consenso di Pontremoli, la mia città che mi ha tributato un affetto storico – dice – Qui Forza Italia infatti è arrivata quasi al 68 per cento e la coalizione supera il 72 per cento, quindi un risultato che mi commuove. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Marianna Ricciardi. . Stamattina sono intervenuta in aula per illustrare la mia interpellanza urgente su un fatto molto grave. Nel Lazio, regione a trazione centrodestra, l’edificio 28 dell’ospedale pubblico Policlinico Umberto I è stato concesso per 12 anni a un r Vai su Facebook