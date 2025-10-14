Centro Stile Lamborghini | laboratorio di identità e visione

(Adnkronos) – Ogni Lamborghini nasce da un’idea che diventa forma, da una linea che diventa emozione. A Sant’Agata Bolognese, questo percorso creativo prende vita nel Centro Stile Lamborghini, spazio dove il design si trasforma in linguaggio identitario. Non è un semplice ufficio tecnico, ma un laboratorio capace di dare coerenza al DNA del marchio e, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

