Centro sociale biblioteca rinnovata e ampliata
Il centro sociale Cesenatico Insieme presenta una rinnovata biblioteca dell'Associazione, uno spazio pensato per coltivare la curiosità, la memoria e il piacere di leggere a ogni età. "Questa biblioteca spiega Marcello Salucci , non vuole essere solo una serie di scaffali di libri ben ordinati, ma un punto di ritrovo, dove le parole diventano dialogo e la lettura si trasforma in esperienza condivisa. I soci dell'associazione che si sono succeduti nel tempo apportando interventi migliorativi, hanno permesso di creare un luogo d'incontro, un posto dove ogni libro è una porta aperta sul mondo e ogni lettore può condividere emozioni, ricordi e pensieri".
