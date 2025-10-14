Centro di accoglienza per persone in difficoltà parte il progetto Housing First

È stato inaugurato ieri mattina, nel cuore del quartiere Pareti a Nocera Superiore, il Progetto Housing First all’interno dell’immobile comunale riqualificato di via Pareti numero 200: un luogo che da simbolo di attesa si trasforma oggi in spazio di rinascita e di accoglienza. I dettagli Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

