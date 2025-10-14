centro culturale cappuccini aperto anche di sabato

Il Centro Culturale Cappuccini è il luogo di riferimento, uno dei più importanti, della cultura Argentana. Sede della Biblioteca comunale, dell’archivio storico, nonché una sala studio frequentata da numerosi studenti. Il centro culturale ha visto rinunciare al proprio servizio, non garantendo più l’apertura al sabato pomeriggio. Come ha dichiarato il sindaco Baldini, tramite i suoi social: "Gli argentani sanno bene cosa sia i Cappuccini e quanto sia importante per i giovani e i meno giovani. Da inizio anno abbiamo dovuto ridurre l’orario di apertura. Al nostro comune lo stato ha tolto una cifra attorno ai 350mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

