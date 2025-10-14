Centrale al Caleotto Acinque risponde alle polemiche | Progetto conosciuto da tutti e da anni
Il progetto va avanti nonostante le polemiche. Acinque Energy Greenway ha convocato i giornalisti per rispondere punto per punto alle critiche sollevate nelle ultime settimane sul teleriscaldamento di Lecco, Valmadrera e Malgrate. Il lungo con gli operatori della comunicazione di martedì 14. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
