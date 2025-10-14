Centocelle molotov contro un ristorante Indagano i carabinieri

Romatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una molotov è stata lanciata contro il ristorante ‘Officina dei sapori’ di Centocelle, in via degli Aceri 72. La scorsa notte, verso le 2:15 circa, qualcuno ha tirato una bottiglia in plastica contenente liquido infiammabile, dando fuoco alla saracinesca del locale. Le fiamme sono state domate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

