Centocelle molotov contro un ristorante Indagano i carabinieri

Una molotov è stata lanciata contro il ristorante ‘Officina dei sapori’ di Centocelle, in via degli Aceri 72. La scorsa notte, verso le 2:15 circa, qualcuno ha tirato una bottiglia in plastica contenente liquido infiammabile, dando fuoco alla saracinesca del locale. Le fiamme sono state domate. 🔗 Leggi su Romatoday.it