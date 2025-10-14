Cento giorni del donatore Avis e Porte binomio vincente

GUALDO TADINO – Ha riscosso pieno successo la bella proposta dei “ Cento giorni del donatore “, lanciata dal consiglio direttivo dell’ Avis d’intesa con l’Ente Giochi e le Porte. Un progetto nuovo rispetto al passato, s’è concluso con la consegna del simbolico riconoscimento alla Porta San Benedetto per aver raccolto più "citazioni" tra i donatori. Il presidente Maurizio Brunetti (foto), ringraziati donatori, l’Ente e le Porte, ha detto: "Questa iniziativa ha dimostrato come tradizione e senso civico possano camminare fianco a fianco. Il progetto è nato con l’obiettivo di rafforzare la cultura del dono e coinvolgere sempre più cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Cento giorni del donatore“ . Avis e Porte, binomio vincente

