Cento anni dalla nascita di Giovanni Spadolini | un convegno sulla figura dello statista

Ravennatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà sabato 25 ottobre, con inizio alle 9.30, presso la Sala Spadolini della Biblioteca di storia contemporanea Oriani il convegno di studi dal titolo “Spadolini e il mondo repubblicano. Nei 100 anni dalla nascita”. Il convegno, organizzato e promosso dalla Fondazione Casa di Oriani in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Spadolini a cento anni dalla nascita - E’ il tema di un convegno in programma domani, giovedì 2 ottobre, nella sede dell’Accademia Petrarca di Arezzo. Come scrive teletruria.it

cento anni nascita giovanniGiovanni Spadolini ricordato in Accademia - L’incontro, promosso dall’Associazione nazionale volontari e reduci garibaldini, sezione di Arezzo, è stato ospitato nella sede ... Secondo teletruria.it

Don Oreste Benzi: diocesi Rimini, le iniziative per i cento anni dalla nascita - Dal 5 al 7 settembre la diocesi di Rimini celebra le “Giornate di Don Oreste”, importante iniziativa realizzata in occasione del centenario della nascita del sacerdote riminese per ricordarne la ... Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Cento Anni Nascita Giovanni