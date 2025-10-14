Centinaia sotto la Rai per boicottare Italia-Israele | il corteo | VIDEO

Un “cartellino rosso” verso la Rai e la partita Italia-Israele che si svolge a Udine. Circa duecento persone hanno partecipato al presidio sotto la sede della tv pubblica in via della Fiera a Bologna per boicottare la partita della nazionale italiana maschile di calcio, impegnata nella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

sotto 1 delle centinaia di fonti primarie (per lo più in arabo) che ho trovato all'Israel State Archives (ISA) in cui i palestinesi protestavano l'imposizione da parte delladi Hajj Amin al-Husayni come "Gran Mufti di Gerusalemme". - X Vai su X

Il sindacato chiede certezze su opere finanziate e tempi di realizzazione: «Occupazione sotto potenziale, servono centinaia di addetti e un piano per la formazione» - facebook.com Vai su Facebook

Centinaia sotto la Rai per boicottare Italia-Israele | VIDEO - Il presidio che mostra il "cartellino rosso" al governo israeliano e solidarietà per la Palestina: "Partita sporca di sangue". Secondo bolognatoday.it

Pro Pal, cartellino rosso contro la partita Italia-Israele: centinaia in corteo dalla sede Rai a Bologna - “Questa partita non s’ha da vedere e non s’ha da fare, perché è macchiata di sangue e violenza” ... Da msn.com

“A Eurovision 2026 non si può far finta di nulla su Gaza. Cinque reti europee hanno già deciso di non partecipare”: le parole di Natale (Cda Rai) - Tre membri del Consiglio di amministrazione della Rai, Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale, chiedono che l’Italia non partecipi all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a ... Riporta ilfattoquotidiano.it