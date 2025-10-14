Centinaia di ragazzi in piazza a Palermo dopo l' uccisione di Paolo Taormina | Chiediamo protezione e impegno delle forze dell’ordine
Circa duecento ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, stanno partecipando a una manifestazione dopo l'uccisione di Paolo Taormina, 21 anni, a Palermo, per dire stop alla violenza e chiedere più sicurezza. I ragazzi a turno prendono la parola e spiegano le loro idee sul clima di paura e insicurezza che si vive in città soprattutto la sera e la notte nei luoghi della movida. «Vogliamo sapere che se usciamo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Centinaia di ragazzi in piazza a Palermo dopo l'uccisione di Paolo Taormina: "Chiediamo protezione e impegno delle forze dell’ordine" - Circa duecento ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, stanno partecipando a una manifestazione dopo l'uccisione di Paolo Taormina, 21 anni, a Palermo, per dire stop ... Riporta msn.com
Palermo, omicidio Paolo Taormina: spuntano nuovi dettagli dalle telecamere - Salvatore Maranzano, 28 anni, fermato ieri pomeriggio, è accusato di omicidio aggravato dai futili motivi per aver ucciso Paolo Taormina, 21 anni, intervenuto per cercare di fermare un pestaggio ... Secondo tg.la7.it
Paolo Taormina, fiaccolata a Palermo: duemila in piazza, anche la mamma e la sorella. «Basta con la violenza» - Centinaia di persona si sono radunate in piazza Castelnuovo a Palermo, davanti al Teatro Politeama, per esprimere solidarietà nei confronti della famiglia di Paolo Taormina, il ... Secondo msn.com