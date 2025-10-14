Centanni in Duo ed Antonio Ragosta in concerto

Sabato 18 ottobre alle ore 21.00, la Libreria Errante di Roma (via Bellegra, 46) ospita una serata speciale organizzata da Roma Cantautori: Centanni in Duo e Antonio Ragosta LIVE, un incontro tra cantautorato e musica strumentale in uno spazio intimo e accogliente. Centanni in Duo è un progetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

