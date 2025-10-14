Cent’anni di fere i colori rossoverdi arrivano fino al panno verde della Coppa Lazio
Nuovo appuntamento nella Capitale con il subbuteo tradizionale agonistico sportivo. Domenica 19 ottobre a Roma presso la location del centro sportivo in miniatura in via Filippo Nicolai (zona Balduina) è in programma la storica e prestigiosa Coppa Lazio.L’evento è organizzato dalla Federazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Cerimonia solenne per celebrare i cent’anni di impegno alpino a Gemona - facebook.com Vai su Facebook
Cent'anni rossoverdi, in bct l'amore per le Fere attraverso il racconto dei protagonisti - TERNI «Non potevo pensare che non si festeggiasse nell'anno del centenario, questo traguardo andava celebrato a prescindere dalle difficoltà che in quel momento stava attraversando la Ternana». Si legge su ilmessaggero.it