Cent’anni di fere i colori rossoverdi arrivano fino al panno verde della Coppa Lazio

Ternitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento nella Capitale con il subbuteo tradizionale agonistico sportivo. Domenica 19 ottobre a Roma presso la location del centro sportivo in miniatura in via Filippo Nicolai (zona Balduina) è in programma la storica e prestigiosa Coppa Lazio.L’evento è organizzato dalla Federazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

