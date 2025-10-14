Ceballos Juve | torna di moda lo spagnolo per rinforzare il centrocampo a gennaio? Cosa ha in mente la dirigenza bianconera ecco l’ultima indiscrezione

Juventusnews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ceballos Juve: il centrocampista spagnolo torna di moda a gennaio? L’idea della dirigenza bianconera, svelata l’ultima indiscrezione. Un’occasione di mercato, un rinforzo di qualità ed esperienza per dare la svolta al centrocampo. Il calciomercato Juve guarda in casa Real Madrid per gennaio e, come riportato dal QS, avrebbe messo nel mirino Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo è ai margini del progetto dei Blancos e la dirigenza bianconera è pronta ad approfittarne. L’occasione Ceballos: un talento in cerca di spazio. La pista che porta a Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe 1996, è una vera e propria occasione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ceballos juve torna di moda lo spagnolo per rinforzare il centrocampo a gennaio cosa ha in mente la dirigenza bianconera ecco l8217ultima indiscrezione

© Juventusnews24.com - Ceballos Juve: torna di moda lo spagnolo per rinforzare il centrocampo a gennaio? Cosa ha in mente la dirigenza bianconera, ecco l’ultima indiscrezione

News recenti che potrebbero piacerti

Calciomercato Juventus news/ Mazraoui, torna di moda l’esterno marocchino. Ceballos smentito (30 agosto 2025) - Calciomercato Juventus news: Xabi Alonso allontana il centrocampista così come Nicolas Jackson non vestirà la maglia bianconera (30 agosto 2025) Il calciomercato Juventus sta cercando di portare a ... Come scrive ilsussidiario.net

ceballos juve torna modaJuve, tris di obiettivi da Madrid: nel mirino Endrick, Ceballos e Molina - Real e Atletico le squadre più attenzionate: piacciono Endrick, Ceballos e Molina. msn.com scrive

Juve, colpo Real a gennaio: ha rotto con Xabi Alonso, intermediari già a Torino - La Juve avrebbe riacceso prepotentemente i riflettori su Ceballos del Real Madrid: cosa può succedere a gennaio ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Ceballos Juve Torna Moda