Ceballos Juve | torna di moda lo spagnolo per rinforzare il centrocampo a gennaio? Cosa ha in mente la dirigenza bianconera ecco l’ultima indiscrezione
Ceballos Juve: il centrocampista spagnolo torna di moda a gennaio? L’idea della dirigenza bianconera, svelata l’ultima indiscrezione. Un’occasione di mercato, un rinforzo di qualità ed esperienza per dare la svolta al centrocampo. Il calciomercato Juve guarda in casa Real Madrid per gennaio e, come riportato dal QS, avrebbe messo nel mirino Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo è ai margini del progetto dei Blancos e la dirigenza bianconera è pronta ad approfittarne. L’occasione Ceballos: un talento in cerca di spazio. La pista che porta a Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe 1996, è una vera e propria occasione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Juve, tris di obiettivi da Madrid: nel mirino Endrick, Ceballos e Molina - X Vai su X
Lehmann, l'ex Juve batte le Women: Como festeggia, Canzi frena ancora - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juventus news/ Mazraoui, torna di moda l’esterno marocchino. Ceballos smentito (30 agosto 2025) - Calciomercato Juventus news: Xabi Alonso allontana il centrocampista così come Nicolas Jackson non vestirà la maglia bianconera (30 agosto 2025) Il calciomercato Juventus sta cercando di portare a ... Come scrive ilsussidiario.net
Juve, tris di obiettivi da Madrid: nel mirino Endrick, Ceballos e Molina - Real e Atletico le squadre più attenzionate: piacciono Endrick, Ceballos e Molina. msn.com scrive
Juve, colpo Real a gennaio: ha rotto con Xabi Alonso, intermediari già a Torino - La Juve avrebbe riacceso prepotentemente i riflettori su Ceballos del Real Madrid: cosa può succedere a gennaio ... Scrive calciomercato.it