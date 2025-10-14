Ceballos Juve | torna di moda lo spagnolo per rinforzare il centrocampo a gennaio? Cosa ha in mente la dirigenza bianconera ecco l’ultima indiscrezione

Ceballos Juve: il centrocampista spagnolo torna di moda a gennaio? L’idea della dirigenza bianconera, svelata l’ultima indiscrezione. Un’occasione di mercato, un rinforzo di qualità ed esperienza per dare la svolta al centrocampo. Il calciomercato Juve guarda in casa Real Madrid per gennaio e, come riportato dal QS, avrebbe messo nel mirino Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo è ai margini del progetto dei Blancos e la dirigenza bianconera è pronta ad approfittarne. L’occasione Ceballos: un talento in cerca di spazio. La pista che porta a Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe 1996, è una vera e propria occasione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

