Bologna, 14 ottobre 2025 - La Libreria Nanni festeggia i 200 anni di attività. È conosciuta come la più antica di Bologna, avviata nel 1825 dalla famiglia Marchesi. Erede dell' Antica Stamperia della Colomba trasformata nell'Ottocento in libreria antiquaria, nel 1928 fu rilevata da Arnaldo Nanni che la attrezzò con le caratteristiche “bancarelle parigine” anni Venti sotto il portico della Morte. Per celebrarne la longevità, giovedì 16 ottobre ci sarà un incontro aperto al pubblico e un brindisi nella storica sede di via de’ Musei 8. All’appuntamento dal titolo “La Libreria Nanni a Bologna. Due secoli d’amore” parteciperanno Alessandro Giuli, ministro della Cultura, il sindaco Matteo Lepore, Enrico Postacchini e Giancarlo Tonelli, presidente e direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, oltre ad autori e ‘amici’ del luogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è una libreria a Bologna che compie 200 anni