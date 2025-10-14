C' è Italia-Israele a Udine Gattuso | Sud penalizzato dagli stadi ci andrei a piedi pur di giocare a Reggio o Cosenza

"Stasera in 10mila allo stadio? Per me valgono 30-40mila. Sono degli eroi. Venire qua, farsi controllare, stare qua per un’ora e mezza, sapendo che per più di mesi si è parlato di questa partita impossibile da seguire, in cui poteva succedere di tutto. Bisogna fare i complimenti, spero che stasera riusciremo a regalare una gioia importante". Così il ct azzurro Gennaro Gattuso in una lunga intervista. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - C'è Italia-Israele a Udine, Gattuso: “Sud penalizzato dagli stadi, ci andrei a piedi pur di giocare a Reggio o Cosenza”

