In questi giorni la temperatura, a Ovindoli, oscilla tra la minima di 5 e la massima di 13-14 gradi. Eppure è già arrivata la neve. Artificiale, ovviamente. La società Monte Magnola Impianti ha infatti deciso di testare il nuovo sistema di produzione di neve tecnica messo a punto da qualche anno dall’azienda altoatesina TechnoAlpin. Sulla pista del campo scuola, nei giorni scorsi, è stata messa in funzione la “fabbrica della neve”, che consiste in un vero e proprio container lungo circa 12 metri, all’interno del quale viene generata la neve. Successivamente per mezzo di un cannone più tradizionale, la neve viene scaricata all’esterno (come si vede nel video gentilmente concessosi da L’Altra Montagna ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - C’è già la neve (artificiale) sugli Appennini: il test con più di 10 gradi. Ed è polemica per la nuova tecnologia

