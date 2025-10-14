MONTELUPO FIORENTINO Si apre il sipario al Teatro Aurora di Fibbiana per la nuova stagione 2025-2026. Il primo appuntamento è domenica prossima alle 16.30 con la compagnia empolese Il Pontormo, che porterà in scena "C’è da sposare una vedova", commedia brillantissima in tre atti di Antonella Zucchini per la regia di Alessia Giraldi. Per colpa di una clausola alquanto bislacca contenuta nello statuto societario, la vedova Amabile Salimbeni è costretta di nuovo a prendere marito. Ma se lui vuole sposare lei, lei intende accalappiare l’altro, che però fa gli occhi dolci all’altra. Insomma, tutto un gran guazzabuglio! Ma alla fine questa vedova, chi se la sposa? Ad interpretare la protagonista sarà Tiziana Ballarini, mentre gli altri attori a salire sul palco saranno Antonio Fulignati, Elenia Castellari, Fabio Bonistalli, Stefano Bartolini, Matteo Schiavetti, Daniela Vagnoli, Stefano Bonistalli, Stefano Corti, Pierluigi Poli, Ilaria Baio, Laura Zelli e Anna Sorbello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è da sposare una vedova... a Fibbiana