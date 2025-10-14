CdM | Funerali Stato e Lutto per i 3 CC
18.30 Il Consiglio dei ministri ha deliberato i Funerali di Stato e il Lutto nazionale nel giorno delle Esequie dei tre Carabinieri morti nell'esplone a Castel D'Azzano durante uno sgombero.La premier Meloni ha chiesto un minuto di silenzio durante la riunione del CdM. Commozione all'Arma.Il comandante Generale dei Carabinieri,Luongo,ha sottolineato: "Non abbiamo avuto così tante perdite dalla Strage del Pilastro e da Nassiriya"."Una tragedia che ha colpito l'Arma, ma che ha colpito tutto il Paese".I Carabinieri sono gente del popolo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
