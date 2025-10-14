Cavezzo la Polizia Locale si trasferisce in Municipio | nuova sede stessi servizi

Modenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Cavezzo ha completato il trasferimento all’interno del Palazzo comunale, in piazza Martiri, ed è ora pienamente operativa nella nuova sede. L’ufficio si trova sul lato di via Vittorio Veneto, dove è stata predisposta la segnaletica dedicata con il simbolo della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

