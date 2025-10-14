Cavalcavia sulla via del Mare deviazioni al trasporto pubblico locale per i lavori

Ostia, 14 ottobre 2025 – Sono partiti i lavori di ripristino della via del Mare, all’altezza di via delle Calle ( leggi qui ). Gli interventi, la cui ultimazione è prevista per il 31 dicembre 2025, richiederanno u na deviazione dei collegamenti bus gestiti da Atac 04, 016 (anche la versione festiva) e di notte nME. A deviare sarà anche la linea 08, gestita dall’operatore privato Bis. Le linee 04 e 016, direzione piazzale stazione del Lido e via dei Monti di San Paolo, da via di Acilia altezza di via di Saponara proseguiranno per via di Saponara, via Amedeo Bocchi, via Achille Funi, via Roberto Crippa, di nuovo via di Saponara, viale Enrico Ortolani, il viadotto Nuttal, via Ostiense, viale dei Romagnoli, quindi normale percorso; direzione largo Rodolfo Villani e piazza Antifane, nessuna deviazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it