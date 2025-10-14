Cattelan e le nuove tecnologie | Strumenti potenti usati per i meme
"La tecnologia? Abbiamo in mano strumenti potentissimi e li usiamo per i meme". A dirlo è Alessandro Cattelan (45 anni), conduttore tv e radiofonico, per anni padrone di casa di X Factor, attualmente giudice di Italia’s got talent. Il "ragazzo di provincia" – come ama definirsi, ricordando di essere nato e cresciuto in provincia di Alessandria – sta girando l’Italia con ’Benvenuto nell’AI!’, il nuovo one-man-show che segue l’onda del successo del tour di ’Salutava Sempre’, il suo primo spettacolo. Cattelan farà tappa al Teatro Cartiere Carrara di Firenze stasera (ore 21): ritmo serrato, nessuna vergogna, canzoni surreali, domande alla platea per costruire un quadro dell’umanità che trova forse nelle debolezze e nella capacità di riderne la sua peculiarità meno replicabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
