Catastrofi naturali al via primo Think Tank su prevenzione danni
ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi a Roma Natural Risk Forum (NRF), il nuovo Think Tank promosso dal Gruppo Unipol con l’obiettivo di lanciare una piattaforma di dialogo tra istituzioni, comunità scientifica e settore privato al fine di stimolare una riflessione ampia e strategica sui rischi catastrofali naturali e il loro impatto sociale, economico e produttivo sul Paese. L’Italia è, infatti, tra i Paesi europei più esposti agli eventi naturali estremi: in tale contesto il Natural Risk Forum promuove una analisi sui modelli di governance più adatti ad affrontare le diverse fasi di gestione dei rischi – mappatura, prevenzione, emergenza e ricostruzione – con l’obiettivo di contribuire alla resilienza del tessuto sociale ed economico dei territori, alla riduzione dei danni e alla diffusione di una cultura del rischio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giornata Internazionale per la Riduzione del Rischio di Disastri (13 ottobre) Prevenire le catastrofi naturali e ridurre l’impatto degli eventi climatici estremi significa salvare vite e costruire resilienza. I disastri non sono inevitabili: con investimenti mirati nella pr - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Festival delle Assicurazioni e della Previdenza: il 7,8,9 ottobre la settima edizione con i protagonisti del settore. Focus sui nuovi trend del mondo assicurativo italiano e a temi come IA, crybersecurity, sistema sanitario, catastrofi naturali, previdenza e w - X Vai su X
Catastrofi naturali, al via primo Think Tank su prevenzione danni - È stato presentato oggi a Roma Natural Risk Forum (NRF), il nuovo Think Tank promosso dal Gruppo Unipol con l'obiettivo di lanciare una piattaforma di dialogo tra istituzioni, comun ... Segnala msn.com
Catastrofi, senza interventi 590 miliardi di danni in 50 anni - Negli ultimi 50 anni in Italia gli eventi naturali estremi hanno causato 253 miliardi di euro di danni diretti. Da msn.com