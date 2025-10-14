Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l' intervento di cataratta è una delle operazioni chirurgiche maggiormente eseguite a livello mondiale. Il suo scopo è quello di ripristinare la visione chiara nei soggetti over 60 in cui il cristallino, ovvero la lente biconvessa che rifrange la luce per mettere a fuoco un oggetto si è opacizzato. Scopriamo insieme quali sono le procedure e i tempi di recupero dell'intervento che, ricordiamo, viene condotto in regime ambulatoriale. I sintomi della cataratta. La cataratta si sviluppa in maniera graduale nel corso del tempo. Tre sono i primi principali sintomi: offuscamento della vista, percezione dei colori meno vivida e facilità all'abbagliamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cataratta, tutto sull'intervento: come funziona e tempi di recupero