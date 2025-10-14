Castiglion Fiorentino e la cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III

Stamani il conferimento della cittadinanza onoraria per Aubrey Marshall Daniel III. La cerimonia si è tenuta questa mattina in sala San Michele alla presenza di tanti amici, tra cui anche una nutrita rappresentanza della Confraternita di Misericordia capitanata dalla governatrice, Paola Salvadori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Castiglion Fiorentino, 20.000 libri 'invadono' il borgo per la 5/a edizione della manifestazione 'Uno, nessuno e centomila'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Conferita la cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III - “Avvocato di successo con una vera e propria passione per l’Italia, spiccato senso di appartenenza alla Città di Castiglion Fiorentino e grande sensibilità verso le tradizioni, la cultura locale e le ... Come scrive msn.com

Cittadinanza onoraria all'avvocato Usa che si è innamorato della Val di Chio, ha restaurato la Maestà e donato un'ambulanza - L’avvocato statunitense, da vent’anni nella Valle di Chio, è noto per l’impegno nel tessuto sociale e per la re ... Scrive corrierediarezzo.it

Aubrey Marshal Daniel III cittadino onorario - Oggi vive a Castiglion Fiorentino e questa mattina gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. Si legge su teletruria.it