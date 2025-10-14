Castiglion Fiorentino e la cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III

Arezzonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamani il conferimento della cittadinanza onoraria per Aubrey Marshall Daniel III. La cerimonia si è tenuta questa mattina in sala San Michele alla presenza di tanti amici, tra cui anche una nutrita rappresentanza della Confraternita di Misericordia capitanata dalla governatrice, Paola Salvadori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

