Castelverde prima aggredisce la vicina con una sbarra di ferro e poi i carabinieri | arrestato 39enne

Castelverde (Cremona), 16 ottobre 2025 – Aggredisce la vicina di casa armato di un sbarra di ferro e quando arrivano i carabinieri si scaglia contro di loro, cercando anche di rubare le pistole. Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno arrestato un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Intorno alle 18 la richiesta alla Centrale Operativa che segnalava il 39enne in forte stato di agitazione e con un bastone in ferro tra le mani, stava minacciando una vicina di casa. La pattuglia della Stazione di Casalbuttano è arrivata rapidamente e l’uomo, durante le operazioni di identificazione, visibilmente alterato, ha aggredito i militari, sia verbalmente che fisicamente, spingendoli più volte e tentando di rubare loro la pistola d’ordinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

