Castelnuovo la palestra della scuola Don Milani intitolata a Vigor Bovolenta

Un’intera giornata all’insegna dello sport, dedicata a un uomo e a un campione che ha lasciato un’impronta profonda, sul campo da volley e nella vita.Domenica 19 ottobre va in scena la quinta edizione di “Tutti matti per lo sport” nell’area sportiva delle scuole medie Giacomo Leopardi e ad aprire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

GAME DAY Serie B Vs Derthona Basket ? 18.00 Palestra Scuole medie, Via Don Orione, Castelnuovo (AL) #pfv #biancoblu #pallacanestrofemminilevercelli #womanbasketball #forzapfv - facebook.com Vai su Facebook

Castelnuovo, la palestra della scuola Don Milani intitolata a Vigor Bovolenta - Un’intera giornata all’insegna dello sport, dedicata a un uomo e a un campione che ha lasciato un’impronta profonda, sul campo da volley e nella vita. Secondo lapressa.it

Caserta, scuola Don Milani: altri disagi tra allagamenti e palestre "negate" - L'allarme questa volta arriva dall'Ic "Don Milani" al Parco degli Aranci. Si legge su ilmattino.it

Scuole Don Milani. Prima campanella senza la palestra: "Pronta a fine mese" - I lavori alla palestra delle scuole Don Milani di Spedalino sono stati più volte al centro d’interrogazioni in consiglio comunale da parte delle opposizioni, per il ritardo nel portare a termine ... Da lanazione.it