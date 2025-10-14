Castellucci 18 anni per il crollo del Morandi | l’accusa lo indica come il cervello di un sistema fallimentare

Ilfogliettone.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Castellucci La Procura di Genova ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, nel processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. L’accusa, formulata dal pm Walter Cotugno, lo descrive come il vertice di un sistema decisionale ventennale orientato al profitto a scapito della sicurezza, con responsabilità che vanno ben oltre il disastro ligure. Nel corso della requisitoria conclusasi oggi — avviata lo scorso giugno — i magistrati hanno dipinto un quadro impietoso: scelte manageriali ripetute, sistematiche e deliberate, volte a massimizzare i guadagni degli azionisti trascurando avvertimenti tecnici, allarmi strutturali e persino le raccomandazioni dello stesso ingegner Riccardo Morandi, progettista del viadotto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

castellucci 18 anni per il crollo del morandi l8217accusa lo indica come il cervello di un sistema fallimentare

© Ilfogliettone.it - Castellucci, 18 anni per il crollo del Morandi: l’accusa lo indica come il cervello di un sistema fallimentare

Altre letture consigliate

castellucci 18 anni crolloCrollo Ponte Morandi, il pm chiede 18 anni per Castellucci, l’ad di Autostrade. Ribattezzato “Voldemort” - Sapeva delle condizioni del viadotto dal 2009 ma ha rinviato gli interventi per garantire il massimo profitto all'azienda ... Secondo blitzquotidiano.it

castellucci 18 anni crolloChi è Giovanni Castellucci, l'ex ad di Autostrade imputato per il crollo del Ponte Morandi - I pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi hanno chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nell’ambito del proce ... Lo riporta msn.com

castellucci 18 anni crolloPonte Morandi: il pm, condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere - L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castellucci 18 Anni Crollo