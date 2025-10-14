Castellucci 18 anni per il crollo del Morandi | l’accusa lo indica come il cervello di un sistema fallimentare

Giovanni Castellucci La Procura di Genova ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, nel processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. L’accusa, formulata dal pm Walter Cotugno, lo descrive come il vertice di un sistema decisionale ventennale orientato al profitto a scapito della sicurezza, con responsabilità che vanno ben oltre il disastro ligure. Nel corso della requisitoria conclusasi oggi — avviata lo scorso giugno — i magistrati hanno dipinto un quadro impietoso: scelte manageriali ripetute, sistematiche e deliberate, volte a massimizzare i guadagni degli azionisti trascurando avvertimenti tecnici, allarmi strutturali e persino le raccomandazioni dello stesso ingegner Riccardo Morandi, progettista del viadotto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Castellucci, 18 anni per il crollo del Morandi: l’accusa lo indica come il cervello di un sistema fallimentare

