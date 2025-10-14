Castellone M5S | Liberazione degli ostaggi e dei detenuti primo passo verso la pace Ora ricostruire Gaza
La Vicepresidente del Senato Castellone invita alla ricostruzione e al dialogo: “Solo con due popoli e due Stati si potrà garantire pace e sicurezza nella regione”. ROMA – “ La liberazione degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi è un primo passo importante. Uno spiraglio di umanità dopo due anni di orrore.” Così, sui propri canali social, la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (Movimento 5 Stelle) ha commentato le recenti notizie sul rilascio dei prigionieri, sottolineando la necessità di trasformare la tregua in un vero percorso di pace. “Ora serve ricostruire Gaza e rilanciare il processo dei due Stati”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
