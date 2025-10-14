Castellammare operaio 62enne cade da 4 metri | in ospedale in pericolo di vita

Un 62enne di Lettere (Napoli) è in gravi condizioni, e in pericolo di vita, all'Ospedale del Mare: è caduto da un'altezza di 4 metri mentre effettuava lavori edili in una villa privata a Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

