Castellammare operaio 62enne cade da 4 metri | in ospedale in pericolo di vita

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 62enne di Lettere (Napoli) è in gravi condizioni, e in pericolo di vita, all'Ospedale del Mare: è caduto da un'altezza di 4 metri mentre effettuava lavori edili in una villa privata a Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

