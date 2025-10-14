Castellammare di Stabia Manfredi consegna la palestra al Liceo Severi
Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a nome della Città Metropolitana, ha formalmente consegnato alla dirigente scolastica la palestra del liceo scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia, una tensostruttura completamente rinnovata dopo un intervento di manutenzione straordinaria che sarà ora a disposizione di studenti e docenti. L’intervento è stato finanziato con uno stanziamento di circa 200 mila euro e i lavori hanno riguardato la sostituzione della pavimentazione. L’impianto, che va ad aggiungersi alla palestra coperta, è dotato di un campo di basket e di pallavolo, oltre che degli spogliatoi: sarà utilizzato dagli oltre 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
