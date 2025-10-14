Castelfidardo ecco mister Monaco per sostituire Cuccù

Le voci che si rincorrevano da giorni hanno trovato conferma. Francesco Monaco è il nuovo allenatore del Castelfidardo. Ieri mattina è stato raggiunto l’accordo con il tecnico pugliese, classe 1960, nel tardo pomeriggio di ieri poi il comunicato della società fidardense. Sarà Monaco a prendere il posto di Stefano Cuccù, quest’ultimo sollevato dall’incarico dopo la sfida casalinga persa dai fidardensi 1-6 contro l’ Atletico Ascoli. In una domenica nera per il Castelfidardo. I sei gol subiti due giorni fa contro i bianconeri hanno fatto traboccare il vaso con l’esonero di Cuccù che ha pagato per colpe non totalmente sue questo inizio stagione da mani nei capelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, ecco mister Monaco per sostituire Cuccù

Scopri altri approfondimenti

Castelfidardo, ufficiale l’esonero di mister Cuccù! Cambio importante sulla panchina del Castelfidardo: la società ha ufficializzato la separazione da mister Stefano Cuccù, che lascia la guida della squadra impegnata nel campionato di Serie D. In una not - facebook.com Vai su Facebook

Castelfidardo, ecco mister Monaco per sostituire Cuccù - Francesco Monaco è il nuovo allenatore del Castelfidardo. Da msn.com

Confermata la nostra anticipazione: ufficiale nuovo mister Castelfidardo - Francesco Monaco scelto come nuovo tecnico dei fidardensi Era nell’aria e alla fine è arrivata la decisione ufficiale. Lo riporta youtvrs.it

Castelfidardo, è Monaco (ex Ancona) il nuovo allenatore. Se ne vanno dopo Cuccù anche Loviso e Massa - Ore intense in casa Castelfidardo con la società che ha scelto che il nuovo allenatore per il ... Come scrive msn.com