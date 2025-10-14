Castelfidardo ecco mister Monaco per sostituire Cuccù

Le voci che si rincorrevano da giorni hanno trovato conferma. Francesco Monaco è il nuovo allenatore del Castelfidardo. Ieri mattina è stato raggiunto l’accordo con il tecnico pugliese, classe 1960, nel tardo pomeriggio di ieri poi il comunicato della società fidardense. Sarà Monaco a prendere il posto di Stefano Cuccù, quest’ultimo sollevato dall’incarico dopo la sfida casalinga persa dai fidardensi 1-6 contro l’ Atletico Ascoli. In una domenica nera per il Castelfidardo. I sei gol subiti due giorni fa contro i bianconeri hanno fatto traboccare il vaso con l’esonero di Cuccù che ha pagato per colpe non totalmente sue questo inizio stagione da mani nei capelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

