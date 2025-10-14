Secondo le prime indagini, la casa era satura di gas e l’esplosione sarebbe stata innescata all’apertura della porta d’ingresso, investendo in pieno militari e agenti 3 carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti a causa di una violentissima esplosione avv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Castel D’Azzano (VR), esplosione durante sgombero casolare innescata da bombola gas attivata da donna, 3 carabinieri morti e 13 feriti – VIDEO