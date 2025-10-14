Castel d’Azzano tre fratelli fanno saltare in aria il casolare durante lo sgombero | morti tre carabinieri oltre dieci feriti

Si chiamano Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello i tre carabinieri morti nell’ esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, durante uno sgombero, in provincia di Verona. Mentre sale a 19 il bilancio dei feriti, tra militari, agenti di polizia, un vigile del fuoco e due degli inquilini morosi. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l’abitazione, al cui interno c’erano tre persone, quando c’è stata la deflagrazione. L’intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. I tre fratelli sono già noti per due episodi con la stessa dinamica – la casa saturata di gas – avvenuti un anno fa. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri - X Vai su X

Esplosione a Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno ucciso 3 carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Castel d'Azzano, chi sono i tre fratelli Ramponi fermati dopo aver provocato l'esplosione - Chi sono i fratelli Ramponi fermati per l'esplosione in un casolare a Castel d'Azzano in cui sono morti tre carabinieri: il racconto di un vicino. Come scrive virgilio.it

Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. Scrive ansa.it

Cosa è successo a Castel D'Azzano: i tre fratelli agricoltori, la crisi familiare, lo sfratto, la perquisizione, le molotov, l’esplosione e i tre carabinieri morti - Il disastro alle 3 della notte tra lunedì e martedì 14 ottobre in provincia di Verona. Si legge su msn.com