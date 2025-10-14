Castel d’Azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante sgombero | morti 3 carabinieri 15 feriti| VIDEO

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a Uno Mattina, ha spiegato che si sarebbe sentito "un forte odore di gas", pochi istanti prima dell'esplosione. La palazzina è stata infatti rinvenuta satura di gas e i responsabili sono stati identificati in tre fratelli occupanti, agricoltori con problemi finanziari, già noti alle forze dell'ordine per episodi similari compiuti lo scorso anno L'articolo Castel d’Azzano, tre fratelli fanno esplodere la casa durante sgombero: morti 3 carabinieri, 15 feriti VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

castel d8217azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante sgombero morti 3 carabinieri 15 feriti video

© Ildifforme.it - Castel d’Azzano, tre fratelli fanno esplodere la casa durante sgombero: morti 3 carabinieri, 15 feriti| VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

castel d8217azzano tre fratelliCastel d'Azzano, chi sono i tre fratelli Ramponi fermati dopo aver provocato l'esplosione - Chi sono i fratelli Ramponi fermati per l'esplosione in un casolare a Castel d'Azzano in cui sono morti tre carabinieri: il racconto di un vicino. Da virgilio.it

castel d8217azzano tre fratelliCosa è successo a Castel D'Azzano: i tre fratelli agricoltori, la crisi familiare, lo sfratto, la perquisizione, le molotov, l’esplosione e i tre carabinieri morti - Il disastro alle 3 della notte tra lunedì e martedì 14 ottobre in provincia di Verona. Riporta msn.com

Esplosione a Castel d’Azzano, chi sono i fratelli che hanno ucciso 3 carabinieri - Esplosione a Castel d'Azzano: tre carabinieri morti durante uno sgombero. Come scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Castel D8217azzano Tre Fratelli