Castel d’Azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante sgombero | morti 3 carabinieri 15 feriti| VIDEO

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a Uno Mattina, ha spiegato che si sarebbe sentito "un forte odore di gas", pochi istanti prima dell'esplosione. La palazzina è stata infatti rinvenuta satura di gas e i responsabili sono stati identificati in tre fratelli occupanti, agricoltori con problemi finanziari, già noti alle forze dell'ordine per episodi similari compiuti lo scorso anno L'articolo Castel d’Azzano, tre fratelli fanno esplodere la casa durante sgombero: morti 3 carabinieri, 15 feriti VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Castel d’Azzano, tre fratelli fanno esplodere la casa durante sgombero: morti 3 carabinieri, 15 feriti| VIDEO

