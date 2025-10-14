Castel d' Azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero | muoiono tre carabinieri Piantedosi | Bilancio drammatico

È crollata una palazzina a Castel D'Azzano (Verona), 13 feriti tra militari e poliziotti. La casa era saturata di gas. I responsabili del gesto già noti per episodi analoghi un anno fa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Castel d'Azzano, tre fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero: muoiono tre carabinieri. Piantedosi: “Bilancio drammatico”

Tragedia a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare durante un'operazione di sgombero. Una donna avrebbe innescato l'

Esplosione Castel D'Azzano, Piantedosi: «Qualcuno potrebbe aver attivato una bombola del gas». Crosetto: «Immenso dolore» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Lo riporta ilmattino.it

Esplosione a Castel D’Azzano: crolla un casolare, tre carabinieri morti e numerosi feriti - Castel D’Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: tre carabinieri muoiono e tredici tra militari e agenti rimangono feriti. Come scrive notizie.it

Chi erano i tre Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano: "Dedizione e altruismo" - Il profilo dei tre militari deceduti nella deflagrazione avvenuta nella notte in provincia di Verona, erano in servizio a Padova e Mestre, il Sindacato Sim: "Vici ... rainews.it scrive