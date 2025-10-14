Castel d' Azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero | muoiono tre carabinieri 15 feriti

La palazzina, che era saturata di gas, è completamente distrutta. I responsabili del gesto già noti per episodi analoghi un anno fa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Castel d'Azzano, tre fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero: muoiono tre carabinieri, 15 feriti

