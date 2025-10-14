Castel d’Azzano quando Maria Luisa Ramponi diceva | Abbiamo riempito la casa di gas per lottare contro un pignoramento ingiusto

Castel d'Azzano, quando Maria Luisa Ramponi diceva: "Abbiamo riempito la casa di gas per lottare contro un pignoramento ingiusto.

In seguito alla tragedia di Castel d'Azzano (Verona), ho firmato il decreto che proclama il lutto regionale per tre giorni e per il giorno in cui saranno fissate le esequie dei Carabinieri caduti in servizio, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà.

Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri

Castel d'Azzano, il racconto della strage: «I carabinieri stavano salendo, Maria Luisa Ramponi ha acceso la bombola con un accendino». La casa crollata e i tre morti - I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima ...

Franco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i tre fratelli fermati per l'esplosione a Castel d'Azzano. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica

Franco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i fratelli fermati per l'esplosione. «Aveva già minacciato di darsi fuoco». I precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica