Castel d’Azzano quando Maria Luisa Ramponi diceva | Abbiamo riempito la casa di gas per lottare contro un pignoramento ingiusto

Affaritaliani.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

castel d8217azzano maria luisaCastel d'Azzano, il racconto della strage: «I carabinieri stavano salendo, Maria Luisa Ramponi ha acceso la bombola con un accendino». La casa crollata e i tre morti - I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima ... Riporta leggo.it

castel d8217azzano maria luisaFranco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i tre fratelli fermati per l'esplosione a Castel d'Azzano. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - ilmattino.it scrive

castel d8217azzano maria luisaFranco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i fratelli fermati per l'esplosione. «Aveva già minacciato di darsi fuoco». I precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - Riporta msn.com

