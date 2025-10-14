Castel d’Azzano quando Maria Luisa Ramponi diceva | Abbiamo riempito la casa di gas per lottare contro un pignoramento ingiusto
Castel d’Azzano, quando Maria Luisa Ramponi diceva: “Abbiamo riempito la casa di gas per lottare contro un pignoramento ingiusto. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
News recenti che potrebbero piacerti
In seguito alla tragedia di Castel d’Azzano (Verona), ho firmato il decreto che proclama il lutto regionale per tre giorni e per il giorno in cui saranno fissate le esequie dei Carabinieri caduti in servizio, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. Su t - facebook.com Vai su Facebook
Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri - X Vai su X
Castel d'Azzano, il racconto della strage: «I carabinieri stavano salendo, Maria Luisa Ramponi ha acceso la bombola con un accendino». La casa crollata e i tre morti - I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima ... Riporta leggo.it
Franco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i tre fratelli fermati per l'esplosione a Castel d'Azzano. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - ilmattino.it scrive
Franco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i fratelli fermati per l'esplosione. «Aveva già minacciato di darsi fuoco». I precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - Riporta msn.com