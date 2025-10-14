Il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, sul luogo dell’ esplosione avvenuta a Castel d’Azzano durante uno sgombero: “L’arresto è per omicidio premeditato, per noi e per i carabinieri su questo non c’è alcun dubbio. Stiamo valutando anche il reato di strage.” Nell’esplosione sono morti tre carabinieri e altri 13 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Arrestati i tre occupanti del casolare: due fratelli e una sorella. Giunto sul posto, Tito ha commentato: “È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da parte mia c’è un dolore incredibile.” Ha poi aggiunto: “Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Castel d'Azzano, procuratore: “Omicidio premeditato, valutiamo reato di strage”