Castel d' Azzano Meloni | Profondo dolore Zaia | Bollettino di guerra

Quanto accaduto a Verona è una strage di uomini di Stato, uccisi mentre svolgevano il proprio lavoro. " Il mio cordoglio e quello del Governo vanno ai familiari delle vittime. Ho voluto esprimere personalmente la mia vicinanza al Comandante Generale dell’Arma in una telefonata, estendendola a tutti i Carabinieri. Un pensiero va anche a tutte le Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, che ogni giorno operano con dedizione e coraggio al servizio dello Stato ", ha dichiarato Giorgia Meloni con una nota diffusa sui social. " Ai feriti rivolgo l’augurio di una pronta guarigione e il ringraziamento va al personale sanitario e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

