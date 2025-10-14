Castel d' Azzano Meloni | Profondo dolore Zaia | Bollettino di guerra
Quanto accaduto a Verona è una strage di uomini di Stato, uccisi mentre svolgevano il proprio lavoro. " Il mio cordoglio e quello del Governo vanno ai familiari delle vittime. Ho voluto esprimere personalmente la mia vicinanza al Comandante Generale dell’Arma in una telefonata, estendendola a tutti i Carabinieri. Un pensiero va anche a tutte le Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, che ogni giorno operano con dedizione e coraggio al servizio dello Stato ", ha dichiarato Giorgia Meloni con una nota diffusa sui social. " Ai feriti rivolgo l’augurio di una pronta guarigione e il ringraziamento va al personale sanitario e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
A Castel d'Azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero: morti tre carabinieri, 15 feriti. I resti della palazzina distrutta nel veronese: soccorritori al lavoro tra macerie e fumo. A innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si - X Vai su X
Dei tre fratelli che hanno causato l'esplosione a Castel D'Azzano «uno è scappato, la donna è in ospedale con ustioni, e anche l'altro fratello è ricoverato. Penso che li arresteremo», ha riferito il procuratore - facebook.com Vai su Facebook
Castel d'Azzano, Meloni: "Profondo dolore". Zaia: "Bollettino di guerra" - Crosetto: "Hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all’ultimo il loro dovere al servizio del Paes ... Come scrive ilgiornale.it
Castel d’Azzano, lo sgombero diventa una strage: tre carabinieri uccisi e 13 feriti nell’esplosione di una casa - Una esplosione di un casolare a Castel d'Azzano nel veronese ha ucciso 3 carabinieri durante uno sgombero. Riporta panorama.it
Esplosione in un casolare a Castel d’Azzano, durante uno sgombero: morti 3 Carabinieri - Nella notte tragica esplosione e crollo di un casolare a Castel d’Azzano, durante un’operazione di sgombero: tre carabinieri sono morti, altri 12 i feriti. Si legge su corrierenazionale.it