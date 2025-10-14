Una drammatica esplosione si è verificata nelle prime ore del 14 ottobre 2025 a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, durante un’operazione di sgombero forzato di un casolare occupato abusivamente. Il bilancio è gravissimo: tre carabinieri hanno perso la vita e molti tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti, con undici carabinieri ricoverati in codice rosso e quattro poliziotti feriti. L’edificio è anche completamente crollato, travolgendoli. La dinamica dell’esplosione. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il casolare era volutamente saturo di gas: dei testimoni ne avrebbero sentito l’odore e il fischio delle bombole aperte, al momento dell’accesso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Castel d’Azzano, lo sgombero diventa una strage: tre carabinieri uccisi e 13 feriti nell’esplosione di una casa