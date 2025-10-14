Castel d’Azzano le parole di Maria Luisa Ramponi un anno prima dell’esplosione | Abbiamo riempito la casa di gas – Il video

Con il proseguire delle indagini sull’ incidente di Castel d’Azzano (Verona), dove una casa è esplosa uccidendo tre carabinieri, emergono dettagli sulle condizioni della famiglia che la abitava e da tempo lottava contro il pignoramento. Nel novembre 2024 i tre fratelli avevano già minacciato di far saltare in aria l’azienda agricola, ma il progetto non si era poi trasformato in realtà. Lo riporta un video del Corriere della Sera girato all’epoca, nel quale si vede la sorella minore, Maria Luisa Ramponi, spiegare le ragioni della loro battaglia. Le sue parole non lasciano adito per altre interpretazioni. 🔗 Leggi su Open.online

