Castel d’Azzano la Procura apre l’ipotesi di strage Intanto il bilancio sale a tre morti e 25 feriti
Sale a 25 il bilancio dei feriti per la terribile esplosione avvenuta alle 3 di notte di martedì 14 ottobre 2025 durante lo sgombero del casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese, che aveva già provocato tre morti tra i Carabinieri. Il Consiglio dei Ministri ha decretato il lutto nazionale, che già il presidente della Regione Veneto Luca Zaia aveva disposto con tre giorni di lutto regionale: le bandiere saranno esposte a mezz’asta in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole. Una quarta giornata di lutto sarà osservata in occasione dei funerali dei tre militari. Un boato tremendo e macerie ovunque. 🔗 Leggi su Panorama.it
