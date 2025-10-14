Castel d' Azzano il racconto della strage | I carabinieri stavano salendo Maria Luisa Ramponi ha azionato la bombola con l' accendino La casa crollata e i tre morti

«Un gesto assolutamente folle. I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione.

In seguito alla tragedia di Castel d'Azzano (Verona), ho firmato il decreto che proclama il lutto regionale per tre giorni e per il giorno in cui saranno fissate le esequie dei Carabinieri caduti in servizio, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà.

