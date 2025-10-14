Castel d' Azzano il racconto della strage | I carabinieri stavano salendo Maria Luisa Ramponi ha acceso la bombola con un accendino La casa crollata e i tre morti

Leggo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un gesto assolutamente folle. I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione. 🔗 Leggi su Leggo.it

castel d azzano il racconto della strage i carabinieri stavano salendo maria luisa ramponi ha acceso la bombola con un accendino la casa crollata e i tre morti

© Leggo.it - Castel d'Azzano, il racconto della strage: «I carabinieri stavano salendo, Maria Luisa Ramponi ha acceso la bombola con un accendino». La casa crollata e i tre morti

Leggi anche questi approfondimenti

castel d azzano raccontoCastel d'Azzano, chi sono i tre fratelli Ramponi fermati dopo aver provocato l'esplosione - Chi sono i fratelli Ramponi fermati per l'esplosione in un casolare a Castel d'Azzano in cui sono morti tre carabinieri: il racconto di un vicino. Da virgilio.it

castel d azzano racconto“Senza luce e gas, i fratelli Ramponi vivevano come in una grotta, erano rovinati dai debiti”. Il racconto choc dei vicini - La testimonianza dei residenti della zona di Castel d’Azzano, dove Franco, Dino e Maria Luisa hanno provocato l’esplosione del proprio casolare, uccidendo tre carabinieri: “Erano strani e schivi, lavo ... msn.com scrive

castel d azzano raccontoCastel d’Azzano (Verona), i vicini: “Vivevano isolati, lavoravano solo di notte” - (LaPresse) A Castel d’Azzano, nel Veronese, i vicini raccontano uno stile di vita isolato e pieno di disagio dei fratelli Ramponi, occupanti del casolare ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castel D Azzano Racconto