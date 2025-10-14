Castel d' Azzano il racconto della strage | I carabinieri stavano salendo Maria Luisa Ramponi ha acceso la bombola con un accendino La casa crollata e i tre morti

«Un gesto assolutamente folle. I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Castel d'Azzano, il racconto della strage: «I carabinieri stavano salendo, Maria Luisa Ramponi ha acceso la bombola con un accendino». La casa crollata e i tre morti

Leggi anche questi approfondimenti

Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri - X Vai su X

Parla un testimone della strage di Castel d'Azzano - facebook.com Vai su Facebook

Castel d'Azzano, chi sono i tre fratelli Ramponi fermati dopo aver provocato l'esplosione - Chi sono i fratelli Ramponi fermati per l'esplosione in un casolare a Castel d'Azzano in cui sono morti tre carabinieri: il racconto di un vicino. Da virgilio.it

“Senza luce e gas, i fratelli Ramponi vivevano come in una grotta, erano rovinati dai debiti”. Il racconto choc dei vicini - La testimonianza dei residenti della zona di Castel d’Azzano, dove Franco, Dino e Maria Luisa hanno provocato l’esplosione del proprio casolare, uccidendo tre carabinieri: “Erano strani e schivi, lavo ... msn.com scrive

Castel d’Azzano (Verona), i vicini: “Vivevano isolati, lavoravano solo di notte” - (LaPresse) A Castel d’Azzano, nel Veronese, i vicini raccontano uno stile di vita isolato e pieno di disagio dei fratelli Ramponi, occupanti del casolare ... Segnala msn.com