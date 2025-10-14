Castel d’Azzano il procuratore di Verona Tito | Casa satura di gas prima dell’esplosione
Il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, parla dal luogo dell’esplosione avvenuta durante uno sgombero a Castel d’Azzano, in provincia di Verona: “In casa sono state trovate sei bombole di gas. L’esplosione è arrivata al piano di sopra.” L’incidente, avvenuto all’alba, ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 13 agenti delle forze dell’ordine. “L’ambiente era stato saturato e, aprendo, le forze dell’ordine hanno sentito il rumore di un fischio”, ha aggiunto Tito, ipotizzando che la deflagrazione possa essere stata innescata anche da una molotov lanciata dalla donna che abitava nel casolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
