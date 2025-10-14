Castel D' Azzano il procuratore di Verona | Omicidio premeditato atto volontario
«Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza ma l'esito è stato molto inaspettato e doloroso». Sono le prime parole del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto della tragedia. «E' stata una tragedia incredibile. Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione». Fermato anche il terzo fratello che avrebbe causato l'esplosione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano (Verona). Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazi - facebook.com Vai su Facebook
A Castel d'Azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero: morti tre carabinieri, 15 feriti. I resti della palazzina distrutta nel veronese: soccorritori al lavoro tra macerie e fumo. A innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si - X Vai su X
Esplosione Castel D'Azzano, il procuratore: «Scena apocalittica. È omicidio premeditato e volontario» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Scrive ilmessaggero.it
Esplosione Castel D'Azzano, Piantedosi: «Qualcuno potrebbe aver attivato una bombola del gas». Il procuratore: «Tragedia incredibile» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Riporta msn.com
Esplosione Castel D'Azzano, Piantedosi: «Qualcuno potrebbe aver attivato una bombola del gas». Crosetto: «Immenso dolore» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Segnala ilmattino.it