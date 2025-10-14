Castel D' Azzano il procuratore di Verona | Omicidio premeditato atto volontario

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza ma l'esito è stato molto inaspettato e doloroso». Sono le prime parole del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto della tragedia. «E' stata una tragedia incredibile. Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione». Fermato anche il terzo fratello che avrebbe causato l'esplosione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castel D'Azzano, il procuratore di Verona: «Omicidio premeditato, atto volontario»

