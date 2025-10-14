Castel d’Azzano il procuratore di Verona | Non si può morire così Una strage che segna la nostra comunità
Il procuratore Tito a Castel d’Azzano: “Tragedia premeditata, le bombole innescate da una molotov. Vedere i carabinieri sotto le macerie mi ha spezzato”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
