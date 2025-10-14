Castel d’Azzano il carabiniere sopravvissuto | Ero sulla scalinata con lo scudo alto poi il boato e il buio

Il carabiniere Domenico Martella, sopravvissuto all'esplosione di Castel d'Azzano, ha raccontato gli attimi terribili della deflagrazione ai microfoni del Tg1. Dopo il crollo del casolare sono deceduti i tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. "Ero sulle scale con lo scudo alto, poi c'è stato il boato e tante urla". 🔗 Leggi su Fanpage.it