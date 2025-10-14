Castel d’Azzano il carabiniere sopravvissuto all’esplosione | ‘Un secondo e poi il buio’
Chi è Domenico Martella, il carabiniere che si è salvato. «Ricordo che ero sulla scalinata con lo scudo alto, poi in meno di un secondo un ’esplosione, le macerie mi hanno schiacciato e poi il buio, le urla». Con voce ancora rotta dal dolore, dal letto dell’ospedale di Borgo Trento Domenico Martella, 25enne originario di Teramo, ricostruisce quei momenti al Tg1. È l’unico sopravvissuto dell’intervento a Castel d’Azzano, nel Veronese, costato la vita a tre colleghi dell’Arma. «Ho avuto fortuna — racconta — ma il pensiero va sempre a loro, a chi non c’è più». Tra le vittime, il suo comandante, il luogotenente Marco Piffari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
